Кубок України з футболу. Результати матчів 1/8 фіналу

У Кубку України з футболу у середу, 30 жовтня, проходять поєдинки 1/8 фіналу розіграшу національного трофею сезону-2019/20.

Першими кубковими чвертьфіналістами стали "Маріуполь", чернігівська "Десна" та представник першої ліги закарпатський "Минай", повідомляє Укрінформ.

Результати матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу:

"Маріуполь" - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0;

"Миколаїв" - "Десна" (Чернігів) - 2:4;

"Минай" (Ужгородський район, Закарпатська область) - ФК "Львів" - 2:0;

"Інгулець" (Петрово, Кіровоградська область) - "Дніпро-1" - 2:1.

О 17.00 ковалівський "Колос" на "Оболонь-Арені" у Києві приймає полтавську "Ворсклу". О 18.00 "Олександрія" зіграє з луганською "Зорею", а "Альянс" (Долина, Сумська область) - з командою "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні, Полтавська область).

Кубкове дербі між київським "Динамо" та чинним володарем трофею донецьким "Шахтарем" розпочнеться о 19.30 на столичному НСК "Олімпійський".

Чвертьфінали пройдуть 4 березня, півфінали - 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.