"Динамо" - "Шахтар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України з футболу між футболістами київського "Динамо" та донецького "Шахтаря".

"Динамо" - "Шахтар"

0:0

30 жовтня 2019 року. Київ. Стадіон НСК "Олімпійський". Початок о 19.30. Температура повітря +1С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок 1/8 фіналу Кубка країни з футболу, в якому столичне "Динамо" приймає чинного володаря титулу донецький "Шахтар".

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Стартові склади.

"Динамо" - .

Головний тренер - Олексій Михайличенко (Україна).

"Шахтар" - .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Віктор Копієвський (Україна).

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Гранди українського футболу "Шахтар" і "Динамо" провели в Кубку країни 15 очних зустрічей. У фінальних матчах команди мають по 5 перемог. А ось на більш ранніх стадіях розіграшу незмінно вигравали донеччани: у півфіналі сезону-2008/2009 - 2:0, у чвертьфіналі-2009/2010 - 2:0, в 1/8 фіналу-2011/2012 - 3:2, у 1/16 фіналу-2012/2013 - 4:1 та у півфіналі-2018/2019 - 2:0.

Загалом "Шахтар" ставав володарем Кубка незалежної України 13 разів, "Динамо" - 11.

Чвертьфінали нинішнього розіграшу пройдуть 4 березня, півфінали - 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.