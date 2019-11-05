“Шахтар” зробив епічне промо до матчу з київським “Динамо”

Донецький футбольний клуб “Шахтар” зробив епічне промо до мачту з київським “Динамо”, який пройде в Харкові 10 листопада в рамках 14 туру Favbet Ліги.

Поєдинок “Шахтар” - “Динамо” пройде на харківському ОСК “Металіст” і розпочнеться о 17.00. Ціна на квитки стартує від 50 грн.

Відео промо матчу під назвою “Українське класико в Харкові. Епічний анонс матчу “Шахтар” - “Динамо” з’явилося на YouTube-каналі донецької команди.

Востаннє команди зустрічалися в чемпіонаті України 10 серпня в рамках 3 туру. Тоді футболісти донецького "Шахтаря" обіграли київське "Динамо" з рахунком 2:1.

Турнірне становище після 13 турів футбольного чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги: "Шахтар" - 37 очок, "Динамо" - 27, "Десна" - 26, "Зоря" - 25, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Олімпік" - 14, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.

Завтра, 6 листопада, підопічні Луїша Каштру в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів зіграють із загребським “Динамо”. Поєдинок розпочнеться о 22.00. Букмекери в цьому матчі віддають перевагу хорватській команди.