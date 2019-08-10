"Шахтар" переміг "Динамо" у 3 турі чемпіонату України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" обіграли у суботу київське "Динамо" (2:1) у стартовому матчі 3-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному НСК "Олімпійський" у "Шахтаря" забили гравці збірної України Жуніор Мораес (21) та Марлос (65); у динамівців - новачок команди з Люксембургу Жерсон Родрігес (39), повідомляє Укрінформ.

Зустріч обслуговувала суддівська бригада на чолі з головним арбітром Ярославом Козиком з Мукачева. Лайнсмени - Ігор Альохін (Хмельницький) та Сергій Шлончак (Черкаси), четвертий суддя - Анатолій Абдула (Харків).

Літопис очних зустрічей цих команд у чемпіонатах незалежної України, починаючи з 1992 року, тепер виглядає так: "Динамо" - 24 перемоги, "Шахтар" - 21, нічиїх - 17, Усього ж динамівці, нагадаємо, вигравали чемпіонат України 15 разів, "Шахтар" - 12.

Зазначимо, що нинішнього сезону команди вже зустрічалися між собою. 28 липня суперники розіграли Суперкубок України. Перемогло "Динамо" - 2:1.

Сьогодні у чемпіонаті України пройдуть ще два матчі, які розпочнуться о 19.30. "Ворскла" прийматиме ФК "Львів" (транслює телеканал "Футбол 1"), а "Олександрія" зустрінеться з донецьким "Олімпіком" ("Футбол 2").

Завершиться 3-й тур у неділю, 11 серпня. ФК "Дніпро-1" зіграє з чернігівською "Десною" (17.00, Уніан), ковалівський "Колос" зійдеться з луганською "Зорею" (17.00, "Футбол 1"), а львівським "Карпатам" протистоятиме "Маріуполь" (19.30, Уніан).

Становище команд: "Шахтар" - 9 очок (після 3-х ігор), "Динамо" - 6 (3), "Колос" - 6 (2), "Дніпро-1" - 4 (2),"Зоря" - 4 (2), "Львів" - 3 (2), "Маріуполь" - 3 (2), "Десна" - 3 (2), "Олександрія" - 0 (2),"Ворскла" - 0 (2), "Олімпік" - 0 (2), "Карпати" - 0 (2).