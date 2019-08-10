"Динамо" - "Шахтар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція стартового матчу третього туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк)

0:0

10 серпня 2019 року. Київ. Стадіон НСК "Олімпійський". Початок матчу о 17.00. Температура повітря +23С.

Ласкаво просимо до столиці України на національне дербі між грандами вітчизняного футболу київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем", які відкривають 3-й тур Прем'єр-ліги країни.

Стартові склади поки недоступні.

"Динамо" - .

Головний тренер - Олександр Хацкевич (Білорусь).

"Шахтар" - .

Головний тренер - Луїс Кастро (Португалія).

Арбітр - Ярослав Козик (ІМукачево).

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"Динамо" і "Шахтар" проведуть між собою 61-й матч у чемпіонатах України. В активі киян 24 перемоги, у донеччан - 20, внічию завершилися 16 протистоянь. Різниця м'ячів 76:69 на користь "біло-синіх".

Нинішнього сезону команди вже зустрічалися. 28 липня в Одесі суперники розіграли Суперкубок України. Вольову перемогу з рахунком 2:1 здобуло "Динамо".

У двох попередніх турах Прем'єр-ліги "Шахтар" виграв в Олександрії (3:1) та взяв гору у Харкові над львівськими "Карпатами" (3:0). "Динамо" у свою чергу на виїзді перемогло "Карпати" (2:0) та ФК "Львів" (3:0).