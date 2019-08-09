Де дивитися матчі 3 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Третій тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 10 серпня, національним дербі "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк).

Центральний поєдинок туру "Динамо" - "Шахтар" на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00 покаже телеканал "2+2", повідомляє Укрінформ.

У паралельних матчах першого ігрового дня полтавська "Ворскла" прийматиме ФК "Львів" (19.30; "Футбол 1"), а "Олександрія" зустрінеться з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 2").

Завершиться 3-й тур у неділю, 11 серпня. ФК "Дніпро-1" зіграє з чернігівської "Десною" (17.00; Уніан), ковалівський "Колос" зійдеться з луганською "Зорею" (17.00; "Футбол 1"), а львівським "Карпатам" протистоятиме "Маріуполь" (19.30; Уніан).

Після двох турів по 6 очок набрали "Шахтар", "Динамо" і "Колос", у "Зорі" і "Дніпра-1" - по 4 очка, в активі "Львова", "Десни" і "Маріуполя" по 3. "Ворскла", "Олександрія", "Олімпік" і "Карпати" стартові матчі програли.