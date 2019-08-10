"Олександрія" та "Ворскла" здобули перші перемоги у новому чемпіонаті України

Володарі бронзових медалей минулоручної першості - футболісти "Олександрії" записали перші три очки до турнірної таблиці нинішнього чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

У грі 3-го туру на домашньому стадіоні "Ніка" підопічні Володимира Шарана перемогли донецький "Олімпік" - 2:1, повідомляє Укрінформ.

Голи: Антон Шендрик (23-та хвилина) і Денис Безбородько (61) - у господарів; Матар Діє (57) - у гостей.

На 60-й хвилині у складі "Олімпіка" був вилучений з поля Роман Вантух, а на 74-й - Гліб Бухал з "Олександрії".

Полтавська "Ворскла" також вдома вирвала перемогу у поєдинку зі "Львовом" - 3:2. Авторами результативних ударів у ворсклян стали Едін Шехич (2, 27) і Денис Васін (90+6, з пенальті), у львів'ян - Бруно Дуарте (21) та Шина (60).

У стартовому матчі туру сьогодні чемпіон України донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 обіграв віце-чемпіонів - київських динамівців.

М'ячі на столичному НСК "Олімпійський" у "гірників" забили гравці збірної України Жуніор Мораес (21) та Марлос (65); у динамівців - новачок команди з Люксембургу Жерсон Родрігес (39).

Літопис очних зустрічей грандів вітчизняного футболу у чемпіонатах незалежної України, починаючи з 1992 року, тепер виглядає так: "Динамо" - 24 перемоги, "Шахтар" - 21, нічиїх - 17. Усього ж динамівці, нагадаємо, вигравали чемпіонат України 15 разів, "Шахтар" - 12.

Завершиться 3-й тур у неділю, 11 серпня. ФК "Дніпро-1" зіграє з чернігівською "Десною" (початок о 17.00, транслює телеканал Уніан), ковалівський "Колос" зійдеться з луганською "Зорею" (17.00, "Футбол 1"), а львівським "Карпатам" протистоятиме "Маріуполь" (19.30, Уніан).

Становище команд: "Шахтар" - 9 очок (після 3-х ігор), "Динамо" - 6 (3), "Колос" - 6 (2), "Дніпро-1" - 4 (2), "Зоря" - 4 (2), "Десна" - 3 (2), "Маріуполь" - 3 (2), "Львів" - 3 (3), "Ворскла" - 3 (3), "Олександрія" - 3 (3), "Олімпік" - 0 (3), "Карпати" - 0 (2).