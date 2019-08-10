Хацкевич: Найголовніший матч – із "Брюгге" у вівторок

Голоовний тренер футболістів київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував сьогоднішній матч чемпионату України проти донецького "Шахтаря" (1:2) в чемпіонаті України.

ВІн зазначив, що найголовнішою на цей момент є зустріч у відповідь відбору Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге", повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

"Шахтар" нині більш свіжий. У нього йде тижневий цикл, а в нас менше днів на відновлення, щільний календар. У першому таймі ми дуже глибоко сідали. Мали момент після перерви за рахунку 1:1, не забили. Ніхто не збирався відбиватися по 70 хвилин у матчі, але брак у передачах і під час переходу з оборони в атаку зашкалює. Індивідуальна майстерність Марлоса відіграла свою роль. Але це лише початок чемпіонату. Найголовніший матч - проти "Брюгге" у вівторок, усі це розуміють... Циганков ще функціонально не готовий. Ми випустили його з перших хвилин - ризикували. Ми планували дати йому ігровий час і заміну готували ще до матчу. Родрігес? Він сьогодні грав на вістрі атаки, але у подальшому плануємо використовувати його інакше. Є питання щодо його взаєморозуміння з партнерами, він лише нещодавно приєднався до команди. Родрігес - футболіст, який посилить "Динамо" в атакуючих діях", - сказав Хацкевич.

Як інформувало агентство, мʼячі у цій грі на столичному НСК "Олімпійський" у "гірників" забили гравці збірної України Жуніор Мораес (21-а хвилина) та Марлос (65); у динамівців - новачок команди з Люксембургу Жерсон Родрігес (39).