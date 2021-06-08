За місяць семеро людей постраждали від укусів змій – Центр здоров'я

У травні зареєстровано 7 звернень за меддопомогою через ураження зміїною отрутою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 7 червня 2021 року в Україні зареєстровано 22 звернення за медичною допомогою, пов’язаною з ураженням зміїною отрутою, з них 6 дітей до 17 років і 6 жінок. Зокрема, у травні зафіксовано 7 звернень", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров'я, у Запорізькій області зафіксовано 14 випадків укусів змій, в Івано-Франківській — 2, у Львівській — 3, у Полтавській — 2, у Рівненській — 1. Летальних випадків не зареєстровано.

Як повідомили в ЦГЗ, за аналогічний період 2020 року було зафіксовано 7 звернень через укуси змій, з них 2 дітей до 17 років і 3 жінки, а у 2019 році — 27 звернень, з них 4 дітей до 17 років і 8 жінок.

Усього у 2020 році зафіксували 249 звернень через укуси змій, з них 49 дітей до 17 років та 97 жінок. 83 людини отримати протиотруту. Тоді як у 2019 році зафіксували 363 звернення, а у 2018 — 396, одна людина померла.

В Центрі громадського здоров'я нагадали, що змії в Україні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх — у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік — восени, у вересні, якраз припадає на грибний сезон.

Фото: pravda.if.ua