До України доставили 117 тисяч доз Pfizer, загалом партія складає 167 тисяч доз, 50 тисяч очікуються до кінця тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу з нагоди прибуття партії вакцин Pfizer-BioNTech , закупленої за державний кошт, сказав голова Центру громадського здоров'я Роман Родина.

"До кінця тижня ми очікуємо 167 тис. доз вакцини Pfizer. Зараз прибуло 117 тисяч... Вакциною Pfizer щепитимуть освітян, а також медиків, представників силових структур ",- сказав Родина.

Він додав, що для тих, хто буде вакцинований дозами з цієї партії одразу резервується з цієї ж партії друга доза вакцини Pfizer для проведення другого щеплення.

Родина наголосив, що заявки з регіонів вже зібрані, після певних процедур відбудеться розподіл цієъ партії по регіонах.

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. 6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини їх виробництва. За рішенням уряду закупівля технічно відбувається через компанію Crown Agents. Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

Раніше, 23 лютого, Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові за державними контрактами. 25 березня в Україну було доставлено 215 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. 16 квітня Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer, 23 квітня - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами. 9 травня Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoronaVac. 18 травня в межах COVAX в Україну доставлено 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До кінця травня в межах COVAX очікується постачання вакцини AstraZeneca в розмірі 1 млн 300 доз, а до кінця червня - 950 тис. доз від Pfizer.