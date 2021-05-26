До України доставили 117 тисяч доз Pfizer

До України доставили 117 тисяч доз Pfizer

Укрінформ
До України доставили 117 тисяч доз Pfizer, загалом партія складає 167 тисяч доз, 50 тисяч очікуються до кінця тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу з нагоди прибуття партії вакцин Pfizer-BioNTech , закупленої за державний кошт, сказав голова Центру громадського здоров'я Роман Родина.

"До кінця тижня ми очікуємо 167 тис. доз вакцини Pfizer. Зараз прибуло 117 тисяч... Вакциною Pfizer щепитимуть освітян, а також медиків, представників силових структур ",- сказав Родина.

Він додав, що для тих, хто буде вакцинований дозами з цієї партії одразу резервується з цієї ж партії друга доза вакцини Pfizer для проведення другого щеплення.

Родина наголосив, що заявки з регіонів вже зібрані, після певних процедур відбудеться розподіл цієъ партії по регіонах.

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. 6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини їх виробництва. За рішенням уряду закупівля технічно відбувається через компанію Crown Agents. Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

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Раніше, 23 лютого, Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові за державними контрактами. 25 березня в Україну було доставлено 215 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. 16 квітня Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer, 23 квітня - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами. 9 травня Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoronaVac. 18 травня в межах COVAX в Україну доставлено 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До кінця травня в межах COVAX очікується постачання вакцини AstraZeneca в розмірі 1 млн 300 доз, а до кінця червня - 950 тис. доз від Pfizer.

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