Науковець: передача Київської метрополії Москві – історична містифікація

Передача Київської метрополії Москві – це історична містифікація, наслідок перекладацького спотворення, фальсифікації Московією змісту вже грецьких церковних грамот та втрати їхніх оригіналів.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив тюрколог, сходознавець, перекладач та викладач кафедри україністики Стамбульського університету Олесь Кульчинський.

«Київська митрополія завжди належала Вселенському патріархату, а нібито передача (в підпорядкування Москві – ред.) – наслідок перекладацького спотворення, фальсифікації змісту вже грецьких церковних грамот та втрати їхніх оригіналів», – сказав Кульчинський.

Він наводить перелік документів з різних джерел, які доводять, що історично питання митрополії не було лише питанням Вселенського патріарха, а й залежало від волі султана, високого візира, дивану. А їхньої волі на передачу Київської митрополії не було.

«Це неймовірна історична містифікація, над якою ще повною мірою не замислювалися в Україні навіть у ПЦУ, не кажучи вже про УПЦ МП. Адже в сутності мова не про митрополію, а таїнства Церкви: причастя, хрещення, сповідь тощо. Якщо ці всі роки мала місце маніпуляція щодо них з боку РПЦ, то постають занадто неймовірні питання. Зокрема, і щодо анафем російським царям та патріархам, залученим в окупації Київської митрополії. Інакше, чому це безкарно?» - наголосив Кульчинський.

Науковець також додав, що Томос про автокефалію Українській православній церкві, власне, даровано Вселенським патріархом як своїй митрополії.

Як повідомлялося, 6 січня 2019 року, на Різдво, Україна отримала Томос про автокефалію, який засвідчив, що православна церква в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави є канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною.