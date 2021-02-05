ПЦУ відновить на Чернігівщині храм, побудований Мазепою

У селі Дігтярівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області Православна церква України відновить храм Покрови Богородиці початку XVIII ст., що був зведений коштом Івана Мазепи.

Про це у Фейсбуці повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній, передає Укрінформ.

"Цього року ми розпочинаємо проєкт, мета якого впродовж найближчих кількох років завершити відбудову цього унікального храму, щоби повернути Україні справжню архітектурну перлину, відродити духовну святиню та символ прагнення великого гетьмана ще 313 років тому відійти від згубного російського протекторату і обрати для нашої держави інший вектор розвитку - вільний, європейський", - написав предстоятель ПЦУ.

За словами владики, відроджуватимуть церкву Благодійний фонд Івана Мазепи та Митрополичий фонд ПЦУ.

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Предстоятель розповів, що храм Покрови Богородиці збудований у 1708 році на замовлення і коштом гетьмана Івана Мазепи. Саме тут гетьман молився за Україну перед історичною зустріччю з королем Швеції Карлом ХІІ. Саме тут була підписана угода, що мала допомогти реалізувати військово-політичний проєкт Мазепи щодо виходу з-під протекторату Московії та утворення на українських землях незалежної держави. Тоді шведський король подарував храму чавунні плити для підлоги з гравіруванням "К ХІІ".

За словами митрополита, після битви під Полтавою історію цього храму, як і чудотворної Дігтярівської ікони Матері Божої, за наказом російського царя Петра І намагалися переписати. Оригінал цієї унікальної ікони, на якій Богородиця з немовлям були вбрані в український одяг, не зберігся, але церква пережила і Громадянську війну, і Другу світову. А от у 1960-х роках місцеві комуністи піддали її руйнуванню.

У наші дні завдяки старанням небайдужих українців, у тому числі з Канади та США, вдалося розпочати відбудову та реставрацію храму, та з початком російської агресії 2014 року фінансування й відновлювальні роботи були зупинені. Нині ж створений торік Фонд Мазепи спільно з Митрополичим фондом ПЦУ розпочинає проєкт відновлення храму Покрови Богородиці в селі Дігтярівка, зазначив предстоятель ПЦУ.