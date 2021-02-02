ПЦУ стурбована впливом проросійських політиків на судові рішення

Священний Синод Православної церкви України висловив стурбованість щодо можливого незаконного впливу політиків проросійського спрямування на ухвалення резонансних судових рішень.

Відповідну заяву прийнято на першому у 2021 році засіданні Синоду, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

"Священний Синод Української православної церкви (Православної церкви України) на своєму засіданні 2 лютого 2021 р. розглянув поширену у відкритих джерелах інформацію щодо можливого незаконного впливу політиків проросійського спрямування, прихильників Московського патріархату на ухвалення низки резонансних судових рішень", - йдеться у документі.

Як наголошується, під час російської гібридної агресії проти України особливе занепокоєння викликають намагання агресора "використати прямий чи опосередкований вплив на окремих суддів з метою ухвалення ними рішень, що руйнують державну незалежність України". Зокрема, йдеться про намагання заблокувати дію та скасувати закон №2662, яким передбачено обов’язок релігійних організацій, що мають свій керівний центр у Російській Федерації, в офіційний назві вказувати приналежність до нього.

"Використання ... проросійськими силами своїх впливів на судочинство насправді можна оцінити як ще один інструмент гібридної агресії Кремля проти України. Ми рішуче налаштовані протистояти цій агресії, та закликаємо до цього всіх, хто любить Україну, незалежно від ставлення до релігії", - заявляють у Синоді.

Священний Синод також знову закликав керівництво Московського патріарха в Україні не сподіватися "на проросійських політиків та їхні впливи", а послідувати Томосу про автокефалію української Православної церкви та розпочати з ПЦУ конструктивний діалог.

Засідання відбулось під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія у Митрополичому домі при соборі Святої Софії у Києві. У ньому взяли участь усі члени Синоду, окрім відсутнього за станом здоров’я митрополита Галицького Андрія.

Як повідомлялося, 18 січня 2019 р. до Конституційного Суду надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) Закону «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року № 2662–VІІІ.

Автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує конституційні права та свободи громадян.