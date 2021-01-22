Капелани мають отримати статус учасника бойових дій — Лапутіна

Військові капелани, які разом з українськими воїнами захищали країну на Сході, мають право отримати статус учасника бойових дій і відповідні гарантії та соціальний захист.

Як передає Укрінформ, про це заявила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час зустрічі з представниками Православної церкви України, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Військові капелани одні з перших підтримали українських захисників на війні. Щоденно вони зміцнювали їх моральний дух, підтримували віру. Держава, суспільство, капелани - партнери у зміцненні національної єдності та захисту України», - сказала Лапутіна.

Голова Синодального управління військового духовенства ПЦУ Високопреосвященний Іоан зазначив, що сьогодні в ПЦУ більше пів тисячі військових капеланів. За його словами, всі вони, пройшовши війну на Сході, продовжують служити в єпархіях і допомагати ветеранам зцілитися вірою та повернутися до життя в родинах та громаді.

Під час зустрічі учасники обговорили детальний план співпраці з представників територіальних відділів Мінветеранів та регіональних єпархій. Він спрямований на вирішення проблем ветеранів та родин загиблих захисників України, розвиток взаємодії з питань психологічної та соціальної реабілітації.

Також домовилися залучити представника ПЦУ до Оперативного штабу Мінветеранів з питань координації надання допомоги під час пандемії короновірусної інфекції.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів спільно з Фондом «Повернись живим» сприятимуть підтримці ветеранського підприємництва на державному рівні.

Фото: mva.gov.ua