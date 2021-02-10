Система Custody Records вбереже затриманих від катувань у СІЗО - прокуратура

Україна, Росія і Туреччина входять до трійки лідерів серед 47 країн Ради Європи за кількістю фактів нерозслідуваних катувань, скоєних працівниками правоохоронної системи.

Як передає Укрінформ, про це заявив в ефірі телеканалу "Дом" начальник Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"Ми займаємо не почесне лідерство в цьому списку. Україні Європейський суд вже, напевно, втомився говорити, що катування треба розслідувати. І близько 70 справ перебувають на особливому контролі, й Україна звітує двічі на рік, що ж вона робить з цього приводу", — зазначив Бєлоусов.

Для протидії різним зловживанням з боку правоохоронців щодо затриманих в Україні впроваджують систему Custody Records, яка вже функціонує в чотирьох ізоляторах тимчасового тримання — у Дніпрі, Кропивницькому, Херсоні та Сарнах.

"Зі свого боку в Офісі генерального прокурора ми активно співпрацюємо з Національною поліцією. Розуміємо, що це поки пілотний проєкт, що тут багато буде технічних і правових недоречностей. Дуже важливо його правильно налагодити й тільки потім поширювати всією країною", — зазначив начальник департаменту ОГП.

За словами Бєлоусова, "важливо розуміти, що це не просто впровадження і встановлення камер, не просто введення окремої посади відповідального за затриманих. Це фактично новий формат роботи із затриманими особами".

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За його даними, щорічно в Україні реєструють близько 2 тисяч злочинів, пов'язаних з порушенням прав людини працівниками правоохоронних органів: безпідставне застосування сили, катування, незаконні затримання. 97% таких кримінальних проваджень закривають. На думку Бєлоусова, це свідчить про те, що "розслідування не завжди проводять ефективно".

Нагадаємо: у 2018 році за катування 9 співробітникам силових структур оголошено підозри в скоєнні злочинів. У 2019 — підозри в тортурах отримали дві особи. А у 2020 році — вже 26 осіб. У перевищенні влади або службових повноважень у 2018-2019 роках підозри отримали близько 40-45 осіб. Минулого року таких було понад 100.