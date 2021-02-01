Справи Майдану: перед судом постане підозрюваний у вбивстві журналіста Сергієнка

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГП.

«Прокурорами Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з виконавців викрадення та вбивства активіста і учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області» – журналіста Василя Сергієнка за фактом його участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, обвинувачений у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, катування та подальше вбивство Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському. Зазначається, що 4 квітня 2014 року активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

«Наразі обвинувачений разом із ще п’ятьма особами вже перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, двоє осіб – в розшуку. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань», - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Василь Сергієнко був одним із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року його викрали з двору власного будинку. Наступного дня тіло знайшли в лісі зі слідами тортур, перерізаним горлом і з кайданками на руках.

За підозрою у справі Сергієнка затримали п’ятьох осіб. Володимиру Горбенку, Валентину Завражину і Роману Недибалюку інкримінують викрадення журналіста, Володимиру Воронкову - убивство. Власника київського спортклубу "Тай" Вадима Мельника обвинувачують в організації злочину. Ще двоє фігурантів справи перебувають у розшуку.

22 серпня 2019 року Мельнику змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, дозволивши відвідувати медичні заклади. 14 листопада 2019 року Кропивницький апеляційний суд ухвалив рішення про його повторне взяття під варту.

Раніше Городищенський районний суд відпустив під домашній арешт решту обвинувачених.