ЄСПЛ оприлюднив рішення щодо 33 скарг у справах Майдану – активісти

Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення щодо 33 скарг, які стосуються справ Майдану, зокрема, і у справі «Луценко і Вербицький проти України»: відповідно до рішення суду, колишньому народному депутату Ігорю Луценку держава має сплатити 19 тисяч євро.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГО «Адвокатська дорадча група» - об’єднання адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

«Сьогодні, 21 січня 2021 року, Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення щодо 33 скарг, які стосуються Справ Майдану. Зокрема по справі Lutsenko and Verbytskyy v. Ukraine (12482/14 та 39800/14) - щодо викрадення та катувань Юрія Вербицького та Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розглянувши скарги заявників Сергія Вербицького (брата вбитого Юрія Вербицького) та Ігоря Луценка, чиї інтереси в ЄСПЛ представляла адвокат Євгенія Закревська, суд вирішив, що мало місце порушення прав заявників, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

А саме – порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини (заборона катування), “(яке полягає в тому, що) Ігоря Луценка та Юрія Вербицького було піддано тортурам, а органи державної влади не змогли провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу”.

Також, згідно з висновком суду, було порушено статтю 2 цієї Конвенції (право на життя), “у зв’язку із вбивством пана Юрія Вербицького та неспроможністю влади провести ефективне офіційне розслідування з цього приводу”, а також – порушено п.1 ст. 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність): “мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, яке полягає в тому, що Ігор Луценко та Юрій Вербицький були викрадені та позбавлені свободи 21 січня 2014 року”.

Також, як уточнюється, було порушено статтю 11 цієї Конвенції (свобода зібрань та об'єднання) - “через свавільне втручання у право Ігоря Луценка та Юрія Вербицького на свободу мирних зібрань".

"Держава-відповідач повинна сплатити заявникам протягом трьох місяців з дати, коли рішення набуває законної сили: 3000 євро пану Ігорю Луценку як відшкодування матеріальної шкоди та 16 000 євро як відшкодування моральної шкоди; 25 000 євро пану Сергію Вербицькому як відшкодування моральної шкоди", - уточнюють активісти.

Рішення повністю англійською мовою можна прочитати за посиланням.

Активісти нагадали, що 7 років тому - 21 січня 2014 року - Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні в Києві. Їх вивезли за місто й катували упродовж багатьох годин, а після катувань їх обох вивезли і кинули в різних місцях у лісі. Луценко врятувався, а тіло Вербицького 22 січня знайшли в лісі за 500 метрів від дороги Гнідин-Петрівське.

За інформацією «Адвокатської дорадчої групи» наразі в судах слухають такі справи щодо цих подій:

- щодо громадянина Олександра Волкова (йому інкримінують організацію викрадення, катування і вбивства Вербицького, викрадення і катування Луценка; наразі у Бориспільському суді тривають дебати у цій справі);

- громадянина Олександра Медвідя (його обвинувачують лише у викраденні Вербицього та Луценка. За версією слідства, Олександр Медвідь допомагав викрадачам, щоб на території Олександрівської лікарні ніхто не завадив вчиненню злочину);

- громадян Костянтина Пащенка і Дмитра Хизанова - експрацівників МВС (обвинувачуються у здійсненні незаконного прослуховування Луценка напередодні і під час його викрадення; в Шевченківському суді мають визначити порядок та обсяг дослідження доказів);

- громадян Сергія Мисливого та Івана Новотного (Мисливому і Новотному інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Вербицького та Луценка, також перешкоджання мирним зібранням - Євромайдану. Окремо Мисливому інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України).

Також, за інформацією активістів, по одному заочному розслідуванню по двом підозрюваним слідство вже завершено. Це розслідування проти громадян Олександра Тендіта та Віктора Тиднюка, яких підозрюють у створенні злочинної організації, викраденні та катуванні Луценка, Володимира Іваненка та Вербицького, а також вбивства Вербицького.

«Також підозру пред'явлено більше ніж 10 особам, які перебувають у міжнародному розшуку. Серед них Олексій Чеботарьов», - уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини задовольнив низку позовів, які стосуються численних порушень Європейської конвенції з прав людини з боку української влади під час революційних подій на Майдані у Києві та інших регіонах України.

Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.