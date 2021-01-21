Справи Майдану: активісти закликають розблокувати заочні судові процеси

Низка громадських і правозахисних організацій підписали заяву, у якій закликають Президента Володимира Зеленського, Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та народних депутатів розблокувати заочні судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГО «Адвокатська дорадча група» - об’єднання адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

«Як суб’єктів законодавчої ініціативи, згідно зі ст. 93 Конституції, просимо Вас: розблокувати заочні судові процеси щодо обвинувачених у справах Майдану, які втекли від правосуддя, а також у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом в Україні з Російською Федерацією, для чого: в найкоротший строк зареєструвати і прийняти законопроєкт про зміни до КПКУ, які дозволять судовий розгляд in absentia без здійснення процедури міжнародного розшуку, щодо осіб, яким достеменно відомо про кримінальне переслідування», - йдеться у повідомленні.

У «Адвокатській дорадчій групі» нагадали, що наприкінці грудня 2019 року 5 обвинуваченим у справі про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року змінили запобіжні заходи «для їх обміну… троє з п’яти обвинувачених за рік так і не повернулися в Україну».

«Після цього неодноразово влада і безпосередньо Президент обіцяли довести цю справу до кінця, незважаючи на фізичну відсутність обвинувачених, зокрема - вирішення проблеми заочного засудження. Проте за рік не було навіть зареєстровано жодного законопроєкту, який вирішує проблему», - уточнюють активісти.

У «Адвокатській дорадчій групі» нагадали, що 20 жовтня 2020 року у справі про вбивства на вулиці Інститутській суд присяжних виніс ухвалу про оголошення в міжнародний розшук обвинувачених “ексберкутівців” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського і після цього зупинив провадження щодо них.

Зокрема, в ухвалі зазначено, що згідно зі ст. 323 КПК провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) можливо за умови, що він переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Уточнюється, що обвинувачені вважаються оголошеними в міжнародний розшук з дня прийняття компетентним органом міжнародної юрисдикції відповідного рішення про оголошення такого розшуку.

Аналогічної позиції, як зазначають активісти, дотримується більшість судів, чітко пов’язуючи здійснення розшуку особи органом міжнародної юрисдикції, зазвичай Інтерполом, із можливістю судового процесу за відсутності обвинуваченого.

Також, як зазначають активісти, загальновідомо, що Інтерпол не оголошує в розшук обвинувачених правоохоронців і високопосадовців у справах Євромайдану.

«Аналогічно цей орган не оголошує у міжнародний розшук фігурантів воєнних злочинів, вчинених окупантами на Донбасі та в Криму, посилаючись при цьому на ст. 3 свого Статуту (заборона втручання в політичну, військову діяльність). За сім років Інтерпол не оголосив в міжнародний розшук жодного правоохоронця, жодного високопосадовця у справах Майдану, жодного підозрюваного у воєнних злочинах під час агресії РФ до України. Всі ці судові процеси повністю заблоковані. А це породжує правову невизначеність, фейки, маніпуляції», - уточнюється у повідомленні.

Тож у «Адвокатській дорадчій групі» повідомили, що «розуміючи необхідність дотримання при кримінальному переслідуванні in absentia права особи на доступ до правосуддя, тим не менш наполягаємо, що запобіжником від його порушення може бути не лише Інтерпол» і що доведена поза розумним сумнівом обізнаність особи про її кримінальне переслідування - також достатній запобіжник проти порушення прав підозрюваних.

Активісти наполягають, що у справі про розстріли на Інститутській обвинувачені втекли від правосуддя вже з лави підсудних, «тобто вони точно знали про те, що є підсудними, знали, в чому обвинувачуються, мали і мають досі всі можливості брати участь в суді».

«Тим не менше - за чинного законодавства цей і багато аналогічних процесів заблоковано. Вихід - терміново проголосувати відповідні зміни до ст. 323 КПК - щодо можливості заочного судового розгляду в ситуації, коли доведено, що особа знає про своє кримінальне переслідування», - зазначається у повідомленні.

Звернення підготували Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні», Адвокатська дорадча група, Медійна ініціатива за права людини, Правозахисний центр "Дія", ГО "ВГО "ОПІРОРГ", ZMINA. Центр прав людини, Центр Громадянських Свобод, Фундація DEJURE, ГО “Центр розвитку та демократії”, Правозахисна Ініціатива, Автомайдан, Восток SOS, Харківський антикорупційний центр.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.