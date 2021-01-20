Революція Гідності: на Грушевського цього дня було «гаряче» - сутички й поранені

20 січня 2014 року, під час Революції Гідності, на Майдані тривало протистояння.

Сутички на вулиці Грушевського почались ще 19 січня, коли традиційне недільне Віче переросло в ходу мітингувальників до Верховної Ради. Як повідомляє Укрінформ, на той час вхід в урядовий квартал перекривали бійці підрозділу «Беркут». Почалось серйозне протистояння: майданівці перевертали автобуси, які використовувала міліція, кидали пляшки з бензином і бруківку в бійців «Беркуту». При цьому були спалені шість автобусів і вантажівок правоохоронців. «Беркут» використовував проти демонстрантів шумові гранати і гумові кулі, а також водомет.

В ніч на 20 січня десятки людей отримали поранення. Крім того, у сутичках між міліцією та протестувальниками 19-20 січня постраждали 24 журналісти. Згідно з даними медичної служби Євромайдану, за добу 19-20 січня на вул. Грушевського були поранені 1400 людей. За офіційними даними, до медзакладів столиці за допомогою звернулися 122 постраждалих, 50 з них були госпіталізовані.

Водночас, на 20 січня було заплановано проведення чергового «круглого столу» між тодішньою владою і лідерами опозиції. Проте ці перемовини так і не відбулися.

Після подій 19-20 січня керівництво США та представники Євросоюзу вперше заговорили про санкції проти тодішньої української влади.