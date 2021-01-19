Майдан сім років тому: на Грушевського у цей день почалися сутички з «Беркутом»

Під час Революції Гідності 19 січня 2014 року протистояння на Майдані з мирної фази перейшло в силову.

Кількасот тисяч людей, обурених прийняттям «диктаторських законів» 16 січня, зібралося на народне Віче, повідомляє Укрінформ.

Незважаючи на численні заклики лідерів опозиції до продовження мирного протесту, багатотисячна колона пішла до Верховної Ради, однак зіткнулася із кордоном «Беркуту» на вулиці Грушевського. Почалися сутички, які тривали усю ніч.

У ході протистояння мітингувальники закидали міліцію камінням, фаєрами, «коктейлями Молотова». При цьому були спалені шість автобусів і вантажівок правоохоронців. «Беркут» використовував проти демонстрантів шумові гранати і гумові кулі, а також водомет.

За повідомленнями столичних медиків, в період з 16:00 19 січня до ранку 21 січня за медичною допомогою звернулися 122 постраждалих, 50 з них були госпіталізовані. Водночас, згідно з даними медичної служби Євромайдану, за добу 19-20 січня на вул. Грушевського були поранені 1400 осіб.

Після цих подій керівництво США та представники Євросоюзу вперше заговорили про санкції проти тодішнього керівництва України.