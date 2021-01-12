Розстріли на Інститутській: засідань у січні не буде, захворів суддя

Судових засідань у справі про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців Сергія Тамтури й Олександра Маринченка у січні не буде через хворобу головуючого судді у справі Сергія Дячука.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє ГО «Адвокатська дорадча група» - об’єднання адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

«Січневі засідання у справі розстрілів на Інститутській не відбудуться через хворобу головуючого судді. Призначені на 13, 20 та 27 січня засідання у Святошинському суді зняті з розгляду. Бажаємо Сергію Дячуку одужання та очікуємо продовження судового процесу в лютому», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду в окремому провадженні та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.