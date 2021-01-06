Справи Майдану: у Борисполі судитимуть підозрюваних у викраденні Луценка і Вербицького

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної організації щодо викрадення екснардепа Ігоря Луценка та майданівця Юрія Вербицького.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ОГП.

«Офісом генерального прокурора скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної організації, причетної до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цим особам було інкриміновано створення злочинної організації, умисного вбивства, катування, незаконного позбавлення волі або викрадення людини, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146, ст. 340 ККУ).

Досудове розслідування встановило, що ці особи за попередньою змовою 21 січня 2014 року незаконно викрали з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Вербицького.

Зокрема, до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ОГП нагадали, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності вже притягнуто 15 осіб, стосовно двох з них справи розглядаються судами; 11 осіб оголошено в розшук, щодо двох - завершено так зване «заочне» спеціальне досудове розслідування (іn аbsеntiа).

Як повідомлялося, Юрій Вербицький - активіст Революції Гідності, був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.