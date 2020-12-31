Справи Майдану: судитимуть колишніх прокурора і слідчого

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

За даними слідства, колишній прокурор 18 лютого 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, а також слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях трьом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Надалі до протестувальників було незаконно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Також встановлено, що ексслідчий 18 лютого 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками, іншими слідчими та процесуальними керівниками, безпідставно і незаконно затримав учасника акції протесту. У подальшому затриманому було повідомлено про підозру у масових заворушеннях та незаконно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Колишній прокурор обвинувачується в незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності прокурором, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Ексслідчому районного управління ГУ МВС України інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади та службових повноважень, службове підроблення, а також завідомо незаконне затримання (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими Державного бюро розслідувань.