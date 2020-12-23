Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови СБУ Якименка

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього голови Служби безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства та суду. Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності", - йдеться у повідомленні.

Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, голови Служби безпеки України і його першого заступника, міністра внутрішніх справ та його заступника, командувача Внутрішніх військ МВС та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств і замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.

Як відомо, посаду голови СБУ у лютому 2014 року обіймав Олександр Якименко.