Справа Майдану: Януковичу знову дали державного адвоката

Під час розгляду клопотання про арешт колишнього президента-втікача Віктора Януковича обвинуваченому призначили державного адвоката, тому що його захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі і попросили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська правда.

Під час судового засідання адвокати попросили час для ознайомлення із матеріалами справи. Тоді ж прокурори звернули увагу на неналежну поведінку адвокатів, а суд поставив питання призначення Януковичу безоплатного захисника.

На думку прокурорів, адвокати відсторонились від своїх обов'язків. Водночас, якщо вони знову з'являться в суд, то зможуть брати в ньому участь.

"Фактично у нас є самоусунення", – сказав суддя.

Загалом, на суді щодо держзради Януковича його адвокати неодноразово ігнорували або залишали судові засідання, через що експрезиденту кілька разів призначали безоплатного адвоката.

Розгляд клопотання про арешт буде продовжений.

Як повідомлялося, 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.