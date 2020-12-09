Суд у справі Януковича відмовився викликати на допит Азарова, Порошенка й Авакова

Печерський райсуд Києва у ході розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року відмовився допитувати низку осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк зокрема, після того, як захисту відмовили у відводі двох прокурорів, сказав, що у них також є ще 17 заяв і клопотань, які вони мають намір заявити.

Суд відмовив, зокрема, у задоволенні клопотання, яке оголосив Сердюк, щодо залучення до розгляду питання про обрання запобіжного заходу Януковичу деяких, за його словами, потерпілих.

Також Сердюк оголосив клопотання про те, що, на їх думку, необхідно під час засідання з вирішення питання щодо запобіжного заходу Януковичу допитати екссекретаря РНБО Олександр Турчинова, експрем’єр-міністра Арсенія Яценюка, ексспікера ВР Андрія Парубія, екснардепа Сергія Пашинського, експрезидента Петра Порошенка, главу МВС Арсена Авакова, та інших осіб у цьому засіданні.

Також захист клопотав про допит у цьому засіданні експрем’єр-міністра Миколу Азарова, ексглаву Адміністрації Президента Андрія Клюєва, ексміністра оборони Павла Лєбєдєва, екскерівника СБУ Олександра Якименка, екскомандувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка, ексзаступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка, екскерівника спецпідрозділу "Беркут" Сергія Кусюка тощо.

Прокурор Олексій Донський зазначив, що на їх думку, ці клопотання необґрунтовані і такі, що не підлягають задоволенню, і уточнив, що це засідання не є одним по розгляду справи по суті, а є засіданням з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу.

Суддя В'ячеслав Підпалий долучив це клопотання до матеріалів справи, і відмовив у задоволенні клопотання про допит цих осіб.

«Відмовити у задоволенні клопотання», - уточнив Підпалий.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.