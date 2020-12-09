Суд у справі Януковича відмовився відводити двох прокурорів

Печерський районний суд Києва у ході розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року відмовився відводити двох прокурорів – Олексія Донського і Дениса Іванова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, під час оголошення відводу Донському і Іванову адвокат Олексій Горошинський зазначив, що захист має сумніви у їх неупередженості.

Іванов, зі свого боку, просив залишити це клопотання без розгляду.

Суд після виходу з нарадчої кімнати відмовив у задоволенні клопотання про відвід цих двох прокурорів.

«Суддя ухвалив: у задоволенні заяви Горошинського відмовити», - поінформував суддя Вячеслав Підпалий.

Як повідомлялося, 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.