Справи Майдану: МВС оскаржує поновлення ексберкутівця Шаповалова

Міністерство внутрішніх справ подало апеляційну скаргу щодо поновлення колишнього командира харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова на посаді, засідання з її розгляду суд призначив на 9 лютого.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує ГО «Адвокатська дорадча група» - об’єднання адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

«МВС оскаржує поновлення ексберкутівця Шаповалова на роботі та виплату йому грошової компенсації за період вимушеного прогулу. Відповідну апеляційну скаргу подало Головне управління МВС України у Харківській області до апеляційного суду. Засідання призначене 9.02.2021 на 10:15», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у складі колегії, призначеної на розгляд цієї апеляції, судді Харківського апеляційного адмінсуду Яна П’янова, Тетяна Перцова, Олег Спаскін.

Як повідомлялося, Харківський окружний адміністративний суд 1 грудня 2020 року поновив на посаді ексберкутівця, колишнього командира 2-ї роти батальйону харківського "Беркуту" Віктора Шаповалова.

ЗМІ повідомляли, що 4 грудня Шаповалова поновили на службі, а через 3 дні звільнили зі служби в органах внутрішніх справ.

11 грудня директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко підтвердив Укрінформу, що Шаповалова, поновленого на посаді рішенням Харківського окружного адмінсуду на початку місяця, вже звільнили зі служби.

10 березня 2016 року Подільський райсуд Києва розпочав розгляд справи щодо екскомандира роти харківського підрозділу "Беркут" Віктора Шаповалова. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, що призвело до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в Києві.

3 жовтня 2016 року Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Фото: Грати