В Україні вперше 3-річній дитині пересадили нирку від померлого донора

Першу в Україні пересадку трирічній дитині нирки від померлого донора провели лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

Про це повідомляється на сторінці установи у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Наші лікарі в трьох операційних рятували життя трьом пацієнтам одночасно. Провели трансплантацію печінки та дві трансплантації нирок. Вперше в Україні виконали пересадку нирки від померлого донора трирічній дитині", - йдеться у публікації.

Зазначається, що наразі прооперовані пацієнти перебувають у реанімації, почуваються задовільно.

Засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславська у соцмережі розповіла, що донором став 38-річний чоловік, який потрапив до лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою.

"Після намарних спроб врятувати пацієнта консиліум лікарів діагностував смерть мозку. Трансплант-координаторка ... пішла на розмову з рідними. Після паузи на роздуми дружина і вагітна сестра пацієнта дали згоду", - написала вона.

За словами Заславської, реципієнтами стали три пацієнти Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

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3-річній дівчинці і 50-річному жителю Київської області пересадили по нирці, печінку - 59-річному чоловікові.

А донорське серце тепер б'ється в грудях 34-річного чоловіка - операцію виконали в Інституті серця МОЗ України. Цей пацієнт лише декілька місяців тому став батьком, зазначають у медзакладі.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині».