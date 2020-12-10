У Львові робот Da Vinci прооперував першого пацієнта

"50-річний мешканець Бродів поступив до нас з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. У нього виявили діафрагмальну грижу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Простіше кажучи, частина шлунку через отвір у діафрагмі змістилась з черевної порожнини у грудну, викликаючи печію, болі при ковтанні та кровотечі. Умовний «клапан» між стравоходом і шлунком був відсутній. Команда медиків Центру хірургії прийняла рішення виконати операцію саме з використанням роботизованої системи Da Vinci", - йдеться в повідомленні.

В пості зазначається, що вся система складається з трьох елементів. Це консоль хірурга – робоче місце хірурга, що працює з допомогою спеціальних джойстиків та високоточних інструментів, консоль пацієнта – руки робота, які дають змогу здійснювати рухи з поворотом на 360 градусів, а також 3D-візуалізаційна система, що поєднує консолі хірурга та пацієнта.

"Таким чином з допомогою цих сучасних спеціальних систем команда хірургів перемістила частину шлунка, що заходила в грудну порожнину, зміщуючи його в черевну порожнину. При цьому вони сформували новий «клапан», без якого неможливо відновити правильну роботу органів і систем", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: У Львові провели чотири операції з трансплантації нирок і серця

Головний лікар Олег Самчук у Фейсбук уточнив, що все зроблено без жодного розрізу, лише через проколи.

"Хірург під час втручання був за кілька метрів від пацієнта. Завдяки камері, яка транслювала зображення, і чотирьом “рукам” робота, якими лікар керував на відстані, той бездоганно усунув проблему, зробивши навіть пластику. Це наша нова реальність! Пишаюся командою. Ви - молодці!", - підкреслив Самчук.

Фото: Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги