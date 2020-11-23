У Львові провели чотири операції з трансплантації нирок і серця

У Львові провели чотири операції з трансплантації: три трансплантації нирки, і одну трансплантацію серця.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"В ніч з п'ятниці на суботу (20-21 листопада - ред.) фахівцями Львівської міської лікарні швидкої допомоги, фахівцями Інституту серця, а також Національного інституту хірургії та трансплантології ім Шалімова було успішно проведено 4 трансплантації, з них три трансплантації нирки і одну трансплантацію серця", - сказав Іващенко.

За його словами, три трансплантації з них були проведені за результатами посмертного донорства.

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На даний момент усі пацієнти перебувають у стабільному стані, пацієнтам, яким було трансплантовано нирки, перебувають у Львові, пацієнт якому трансплантували серце, перебуває в Інституті серця.

Іващенко додав, що логістику лікарів забезпечувало Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, транспортування фахівців для проведення операції було здійснено з залученням авіаційної техніки МВС.