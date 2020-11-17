Львівські хірурги прооперували немовля з рідкісною вадою

У Львівській дитячій обласній лікарні «Охматдит» торакальні хірурги виконали складну операцію місячній дівчинці зі Стрия, в якої була вроджена діафрагмальна грижа. Вони забрали шлунок, селезінку і кишківник з грудної клітки та помістили у черевну порожнину.

Про це повідомляє пресслужба Львівського Охматдиту , передає Укрінформ.

Лікарі зазначають, що такі діти потребують особливої команди фахівців, бо стають пацієнтами Охматдиту ще до народження. Вроджена діафрагмальна грижа (або ще кила) - це така важка вада, про яку вперше мама чує ще під час планових УЗД під час вагітності.

"У нашої дівчинки тонкий кишківник і частина товстої кишки, шлунок і селезінка опинилися у грудній клітці, а ліва легеня не мала як розвиватися, вона була недорозвинена. Всі ці органи з черевної порожнини тиснули на цю маленьку легеню, сердечко і здорову легеню, і не давали їм повноцінно працювати. Тут ніякий орган не був на своєму місці! Порушилися відразу і газообмін, і обмін речовин, і гемодинаміка", - пояснив торакальний хірург, який лікував місячну дитину, Олег Ленів.

Вроджена діафрагмальна грижа - це анатомічний дефект діафрагми, який зустрічається у 1-4 дітей на 10000 новонароджених, органи черевної порожнини переміщуються в грудну, блокуючи розвиток легень. Проблема комплексна, адже у малечі страждають відразу всі органи грудної клітки та черевної порожнини.

Як повідомили в лікарні, порятунок дівчинки відбувався в три кроки. По-перше, лікарі налагодили дихальну функцію. Дитину перевели на спеціальний високочастотний апарат ШВЛ. Він необхідний, щоб не порушувалася робота інших органів. По-друге, власне, відбулася сама операція: була відкрита хірургія, але не через усю грудну клітку і черевну порожнину. Хірурги зробили доступ через маленький розріз у 3 см. Третій крок - це виходжування дитини у відділенні реанімації новонароджених.

Наразі дівчинка вдома. Вона поки що на спеціальному харчуванні, але в неї є всі шанси на повноцінне життя, запевнили лікарі.

За їх словами, від весни це вже 5 дитина з такою вадою у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит».