У Львівській лікарні складні операції робитиме робот-хірург «Da Vinci»

Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій – робот-хірург «Da Vinci».

Про це повідомив директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Da Vinci прибув до нас зі США. Це подарунок хорошого друга нашої лікарні Ростислава Кісіля і його компанії Meest. Ми будемо застосовувати Da Vinci у видаленні пухлин нирок, передміхурової залози, злоякісних новоутворень товстої та прямої кишки, а також у гінекології та кардіохірургії. Операції здійснюватимуться із мінімальними травмами й ризиками для життя людей. Їм більше не доведеться їхати на такі втручання закордон», - написав Самчук.

Також він зазначив, що Da Vinci - це "мрія кожного хірурга". Він ювелірно і надточно допоможе видаляти найдрібніші пухлини.

У лікаря-хірурга, який сидітиме за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, буде додатково ще чотири “руки”, одна з яких - камера, що транслюватиме зображення у тривимірній проєкції із 20-кратним збільшенням.

Очільник лікарні пообіцяв, що хірурги ЛКЛШД, які працюватимуть з апаратом, зможуть поділитися досвідом та навчити лікарів з інших лікарень.

Оскільки на сьогодні львівська лікарня «швидкої» - єдина з державних медзакладів України, хто має робота Da Vinci.

Наразі робот проходить сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я України.

Цей процес займе близько місяця і вже у грудні лікарі зможуть почати оперувати перших пацієнтів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Львові в лікарні швидкої медичної допомоги облаштовують вертолітний майданчик для транспортування важких хворих.

Фото: Олег Самчук / Фейсбук