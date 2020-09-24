У Львівській лікарні швидкої допомоги облаштовують вертолітний майданчик

У Львові в лікарні швидкої медичної допомоги облаштовують вертолітний майданчик для транспортування важких хворих.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий під час зустрічі з підприємцями.

«Ми зараз в лікарні робимо вертолітний майданчик. Він був колись запроєктований в радянські часи, але кому до цього було діло? Домовилися з надзвичайниками, що будемо базувати в лікарні гелікоптер на постійній основі, бо якщо щось стається на трасі - що робити? Одразу вилетів, забрав і прилетів - як це є в Австрії, Німеччині. У Львові має бути одна лікарня-флагман - це лікарні швидкої допомоги», - зазначив Садовий.

Виконавчий комітет міськради Львова 11 вересня погодив виділення з бюджету розвитку 5 млн грн для облаштування вертолітного майданчика у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги.

Облаштувати майданчик планують вже цього року. Медзаклад вже отримав погодження від Державіаслужби та підготував усю проєктну документацію.

Фото: Роман Балук/Львівська міськрада