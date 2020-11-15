В Україні відзначають День працівників сільського господарства

Працівники однієї з провідних галузей економіки України відзначають сьогодні професійне свято – День працівників сільського господарства.

День працівників сільського господарства - професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних, водогосподарських та обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу України. Свято встановлено «…на підтримку ініціативи працівників агропромислового комплексу України…» згідно з Указом Президента від 7 жовтня 1993 року й відзначається щорічно в третю неділю листопада.

На сьогодні агропромисловий комплекс одна з провідних галузей економіки України, яка дає роботу близько 3 млн людей.

Варто зауважити, що українці годують не тільки себе, а ще й півсвіту, експортуючи власну продукцію у більшість країн світу. За результатами січня-серпня 2020 року частка експорту продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції у загальному експорті країни склала 44,4%. Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові культури, олія, насіння олійних культур.

Зі святом працівників сільського господарства привітав Президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що саме від сумлінної праці аграріїв залежить урожай в Україні, а відтак – і продовольча безпека та економічний розвиток, адже сільське господарство формує близько 14% ВВП нашої держави. "Завдяки успіхам наших аграріїв Україна з кожним роком зміцнює свої позиції на світовому ринку, відкриває нові експортні напрями та розширює перелік пропонованих товарів", - відзначив Президент.

За його словами, Україна й досі не розкрила всього величезного потенціалу сільськогосподарської галузі. Поштовхом для її розвитку стане відкриття ринку землі та впровадження новітніх технологій, переконаний глава держави.

Зеленський також висловив подяку усім, хто "пов’язав своє життя з формуванням продовольчої незалежності нашої держави".