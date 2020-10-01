Компенсації за землю та «комуналку»: Зеленський хоче покращити соцзахист ветеранів

Президент Володимир Зеленський підтримує ініціативи щодо можливості виплат грошових компенсацій учасникам бойових дій замість землі під забудову та визначення компенсації на комунальні послуги для УБД на державному рівні.

Про це він зауважив під час відвідання Республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми для учасників бойових дій на Донбасі, що діє на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

“Володимир Зеленський обговорив з членами родин загиблих на війні ключові проблеми, з якими вони стикаються. Глава держави підтримав ідею надати можливість учасникам бойових дій отримати грошові компенсації замість землі під забудову, на яку вони мають право”, - зазначили в ОП.

Також Зеленський виступив за створення умов пільгового кредитування для ветеранського бізнесу в області.

Крім того, Президент підтримав пропозицію щодо визначення компенсації на комунальні послуги на державному рівні, щоб не допустити в майбутньому виплату недостатніх компенсацій від місцевої влади.

Фото: ОП