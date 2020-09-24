В Україні планують побудувати Національне військове меморіальне кладовище

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт щодо будівництва в Україні Національного військового меморіального кладовища.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду за пропозицією міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, передає кореспондент Укрінформу.

"Метою проєкту акта є гідне увічнення пам'яті та організації почесних поховань та перепоховань борців за Незалежність України у ХХ столітті: військовослужбовців, які померли, загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", - сказав Чернишов.

Він додав, що подібні військові кладовища існують в США, Канаді, Франції, Польщі та інших країнах.

"В Україні Національне меморіальне кладовище слугуватиме міцем спочинку не лише для обраних героїв, а й для всіх українських воїнів, які в різні історичні періоди зі зброєю в руках відстоювали державну самостійність України", - наголосив міністр.

За його словами, цей законопроєкт розроблено Міністерством розвитку громад та територій на виконання постанови Верховної Ради від 2 червня 2011 року щодо створення Національного військового меморіального кладовища.Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт щодо будівництва в Україні Національного військового меморіального кладовища.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду за пропозицією Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт щодо будівництва в Україні Національного військового меморіального кладовища.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду за пропозицією