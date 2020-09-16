На інклюзивну освіту в бюджет-2021 закладуть 500 мільйонів - Сушкевич

Як передає Укрінформ, про це в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДІМ" заявив уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич.

За його словами, в проєкт бюджету на 2021 рік на інклюзивну освіту планувалося виділити 300 млн грн, однак з огляду на те, що 2020 року і в попередні роки виділялося по 500 млн, він звернувся з проханням про збереження аналогічної суми у держбюджеті і на наступний рік.

"Я попросив його (Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - ред.), щоб все-таки ту цифру, яку бачив, а я побачив триста мільйонів на інклюзивну освіту по країні, а цього року було п'ятсот. Я попросив, Денисе Анатолійовичу, будь ласка, я прошу вас, підпишіть доручення Мінфіну, щоб залишилася на тому ж рівні. Ви знаєте, я дякую прем'єру публічно тут, він підписав доручення Мінфіну не зменшувати (витрати - ред.) на інклюзію", - зазначив уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю.

Сушкевич також повідомив про те, що найближчим часом спеціальний протисудомний препарат "Сабріл", який у зв'язку з пандемією не надходив до нас, скоро з'явиться в Україні.

"Я підписав у прем'єра доручення, щоб протягом найближчих тижнів "Сабріл" був у мам, у яких є діти, які перебувають у важкому стані без препарату "Сабріл". Під час тієї ж зустрічі з прем'єром мені вдалося попросити і домогтися сімдесяти мільйонів на дитячу реабілітацію цього року. В цьому році, коли нам дуже складно. сімдесят мільйонів - багато це чи мало, але це сімдесят мільйонів на реабілітацію дітей з інвалідністю тощо", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня схвалив проєкт Держбюджету на 2021 рік. Того ж дня Секретаріат Верховної Ради зареєстрував проєкт Держбюджету-2021.