Освітяни отримають 30% надбавки до зарплати – Марченко

У сфері освіти передбачається зростання заробітних плат у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати.

Про це на пресконференції 14 вересня сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У сфері освіти передбачається зростання заробітних плат в першу чергу освітян у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, на 30%. Зокрема передбачено також відновлення програм підтримки “Нова українська школа", - сказав Марченко.

У проєкті держбюджету обсяг фінансування сфери освіти передбачається на рівні 173,8 млрд гривень.

Зокрема, освітня субвенція на виплати зарплат для понад 400 тис. вчителів в проєкті бюджету -2021 передбачена у сумі 123,7 млрд грн.

Видатки на вищу освіту пропонуються на рівні 49,2 млрд грн.

Також в проєкті бюджету пропонується виділити на підтримку Нової української школи 1,4 млрд грн. На будівництво, ремонт та реконструкцію 300 шкіл планується передбачити 1 млрд грн.

Також в проєкті бюджету для виплати академічних стипендій для 180 тис. стипендіатів закладено 4,5 млрд грн. Окрім цього на забезпечення інклюзивної освіти для 30 тис. учнів пропонується виділити 0,5 млрд грн.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що в Україні середня заробітна плата має складати 15 тисяч грн. «П'ятнадцять тисяч гривень середня зарплата, і було б добре, якби щонайменше відсотків 30 від зарплати була середня пенсія. Якщо говорити конкретно, то середня зарплата 15 тисяч грн, середня пенсія - 5 тисяч грн. Це той рівень, до якого ми маємо прямувати. Не сприймайте це як обіцянку, сприймайте це як ті параметри, яких ми прагнемо», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021 рік.