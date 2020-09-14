Підвищення "мінімалки" суттєво не вплине на інфляцію — Марченко

Збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тис. грн та з 1 липня до 6,5 тис. грн не матиме суттєвого впливу на інфляцію.

Про це на пресбрифінгу щодо проєкту держбюджету на 2021 рік сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поставлено перед нами завдання щодо пошуку можливого збільшення мінімальної заробітної плати до 6 тисяч грн з 1 січня і до 6,5 тисяч гривень з 1 липня. Підкреслю, ці кошти і ці можливості є збалансованими, ми вважаємо, що цей показник не вплине суттєво на показник інфляції", - зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%.