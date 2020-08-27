Тест на COVID-19: довго та дорого, хоча є й винятки

Окремі лабораторні центри працюють на межі можливості

Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ через велику кількість нових випадків захворювання на коронавірус тимчасово припинив тестування методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) на платній основі. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Центру МОЗ.

У центрі зазначили, що надавати послуги з відбору біоматеріалу для дослідження на COVID-19 методом ПЛР будуть приватні заклади охорони здоров’я.

Кореспонденти Укрінформу вирішили перевірити, яка ситуація з тестуванням в інших регіонах.

ЛЬВІВ: Сімейні лікарі намагаються пропхати «своїх» на безкоштовний аналіз

З початку карантину на Львівщині зробили 80 тис. ПЛР-тестів, з них 13 тис. — позитивні. За словами керівника ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Романа Павліва, вони виконують багато зайвої роботи через те, що сімейні лікарі намагаються пропхати «своїх» на безкоштовне тестування – наприклад, тих, хто їде відпочивати чи повернулися з-за кордону.

Роман Павлів / Фото: Пресслужба ЛОДА

Він також скаржиться на великий брак кадрів: об’єми роботи з кожним днем зростають, а люди працюють ті ж.

«За добу усіма лабораторіями області проводиться майже 1500 досліджень, хоча починали зі 100... Зараз нам у чомусь легше працювати, тому що ми отримали велику кількість обладнання. МОЗ надало кошти, ми купили все необхідне й різниця стала відчутною. Але не вистачає людей. Ми б із радістю прийняли до себе в колектив нових, є вільні ставки. Звернулися на біржу праці, але за 3 тижні до нас ніхто не прийшов”, – каже Павлів.

У Львові ПЛР-дослідження, крім лабораторного центру, проводять кілька приватних установ. Самі результати ПЛР-досліджень можна диференціювати. У приватників вони в значній більшості позитивні через те, що до них звертаються люди, які уже відчувають певні симптоми й потребують підтвердження. В лабцентрі – дещо інша ситуація.

“Скажімо, зі вчорашніх 700 досліджень позитивними виявились лише 150. Це свідчить про те, що більша частина відібраних для дослідження зразків до нас надходить абсолютно без потреби. На це йде багато часу, зусиль та ресурсів», – підкреслив керівник лабораторного центру.

В приватних лабораторіях вартість ПЛР-дослідження – від 1500 грн. Його робитимуть 3-5 робочих днів. Якщо людина хоче отримати результати на наступний день, то змушена заплатити від 2100 грн.

ЧЕРНІВЦІ: Кількість платних тестів становить 10% від загальної кількості досліджень

Останніми днями кількість зразків, які доставляють у ДУ “Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України”, суттєво зросла. Якщо у липні опрацьовували по 200-300 зразків на добу, то у другій половині серпня менше 500 не досліджують, а рекордом було 940. Про це розповіла в.о. директора центру, головний санітарний лікар Чернівецької області Наталія Гопко.

Наталія Гопко

“Наразі черги великої у нас немає. Попри те, що кількість зразків зростає, до цього часу ми вкладалися у 24-годинний термін отримання результату. Хоча напередодні до нас доставили більше тисячі зразків і через це по деяких зразках буде до 48 годин”, – говорить Наталія Гопко.

За її словами, досить багато часу в дослідженні забирає процедура реєстрації зразків та видача результатів. Тому залучають додатковий персонал і водночас покращують оснащення.

“Нещодавно почали застосовувати автоматичну станцію для екстракції, це прискорило один з етапів дослідження зразків. Але велика кількість зразків потребує реєстрації. І ось цей етап у нас триває довше, бо це трудомісткий процес. А я мушу уникати перевтоми персоналу і забезпечувати безперебійність”, – додала керівниця лабораторного центру.

У липні в Чернівецькому лабораторному центрі запрацювала можливість здачі платного ПЛР-тесту. Його вартість становить 850 гривень. За словами керівниці центру, ця послуга у Чернівцях користується популярністю. Але кількість платних тестів, які опрацьовує центр, становить не більше 10% від загальної кількості досліджень.

МИКОЛАЇВ: Не вистачає фахівців та обладнання

ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» з початку пандемії зробив майже 17 тис. досліджень ПЛР-тестами. Наразі має повну завантаженість, працює три бригади. Максимальна потужність – до 180 тестів на добу.

Про це сказав заступник директора центру, керівник обласного штабу з ліквідації наслідків НС Олександр Ігнатенков.

Олександр Ігнатенков

«Працюємо на межі можливостей. Якщо кількість хворих з підозрою на коронавірус надалі буде збільшуватися, ми не зможемо вчасно виконувати дослідження. Не вистачає фахівців, обладнання. Наразі тест-системами українського виробництва забезпечені. Проте інколи бувають проблеми з неякісними реагентами і роботу доводиться зупиняти на певний час. Триває робота по придбанню автоматичної станції для швидкої підготовки до тестування на COVID-19, на які виділив кошти МОЗ з держбюджету. Проте, за повідомленнями колег з інших регіонів, де вони вже встановлені, ці станції погано адаптовані до українських тест-систем. А на придбання імпортних потрібні дуже великі кошти. Отож ця проблема потребує вирішення», – каже Олександр Ігнатенков.

Основний обсяг роботи лабцентру – виконання безплатних тестів за направленнями фахівців. Проте невеликий відсоток виконується ще й платних. Вартість – 970 гривень. Якщо навантаження зростатиме, то можуть відмовитися від платних.

Платні тести у Миколаєві виконує ще одна приватна лабораторія «Валєо». Там вартість сягає від 1600 до 2720 грн у залежності від часу виконання.

Безплатні тести почала виконувати й лабораторія Миколаївської міської лікарні №1, де лікуються від коронавірусу міські жителі. Проте можливості їхні обмежені, 12-15 тестів на добу.

Фото: CTK Photo/Укрінформ

ОДЕСА: Усім забезпечені

Фахівці Одеського лабораторного центру МОЗ щодоби здійснюють до тисячі ПЛР-досліджень зразків матеріалів, які надходять з медустанов області. Станом на 27 серпня зафіксовано 6 тисяч 622 випадки інфікування жителів області коронавірусом, 93 – померлих. Зокрема, за минулу добу лабораторно підтверджено методом ПЛР захворювання на СОVID-19 185 осіб, в тому числі 28 дітей та 15 медпрацівників.

Як сказав кореспонденту Укрінформу головсанлікар Одещини Віталій Гончар, Лабораторний центр МОЗ та ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. Іллі Мечнікова повністю укомплектовані фахівцями, забезпечені сучасним обладнанням і необхідними матеріалами для досліджень.

Вартість ПЛР-тестування для одеситів, які не мають прямих симптомів інфікування коронавірусом, обходиться від 600 грн у міській медлабораторії мережі «Сінево Україна», до 2 тис. – у лабораторії одеського медичного дому Odrex. Результати тестування видають через два дні.

ВІННИЦЯ: Установа працює без вихідних по 12 годин на добу

За словами завідувача відділу епідемнагляду "Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України" Степана Томина, установа працює без вихідних по 12 годин на добу. Для виконання ПЛР-аналізів залучені дві лабораторії, використовуються 4 ампліфікатори. За добу в лабораторії роблять 500-520 тестів.

Степан Томин

"Орієнтовний час очікування результатів – 24-48 годин. Ми не можемо видавати усі результати одразу, позаяк надходить чимало зразків на дослідження. Вчора, скажімо, їх надійшло понад 900", – сказав Томин.

Також у Центрі роблять аналізи на СOVID-19 на платній основі, зокрема, особам, які хочуть достроково перервати самоізоляцію. З початку дії відповідної урядової постанови у Вінницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України протестували за гроші вже 770 таких осіб, з них 18 – за минулу добу. Звертаються за такою послугою й люди, які виїздять за кордон, у країни, які вимагають в українців "свіжих" ПЛР-тестів на коронавірус. З початку епідемії коронавірусу обласний лабораторний центр методом ПЛР дослідив понад 62 тис. зразків на СOVID-19. Виявили коронавірус у 3677 випадках.

ДНІПРО: Працють на межі можливостей

ДУ “Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» продовжує робити як безкоштовні тести за направленням лікаря, так і платні тестування у разі самозвернення. Про це сказав в.о. директора центру, головний державний санітарний лікар у Дніпропетровській області Роман Чуб.

Роман Чуб

“На сьогодні центр щодня має по 100 звернень, однак це вже в межах фактичних можливостей центру. Адже ми намагаємося обслуговувати Дніпропетровську область повністю. Однак якщо буде збільшення звернень, ми не зможемо безперебійно надати платну послугу: в першу чергу треба обслуговувати бюджет, за яким стоять хворі, які потребують госпіталізації, або підозрілі на COVID-19”, – говорить Чуб.

За його словами, нині кадри є, та їх завжди не вистачає. Цьому “посприяло” те, що вже кілька років заклади освіти України не випускають епідеміологів та вірусологів.

“Наразі максимально нам доводилося опрацьовувати по 300-400 тестів за добу, деякі процеси виконуються в ручному режимі, але ми розраховуємо, що їх буде незабаром автоматизовано і тоді охоплення тестуванням збільшиться удвічі”, – сказав Роман Чуб.

Вартість ПЛР-тестування — 955,20 грн, термін виконання — 48 годин.

Загалом в області провели майже 44 тис. лабораторних ПЛР-тестувань і понад 125 тис. досліджень методом ІФА.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ: Термін очікування результатів – від двох до трьох діб

На Донеччині сьогодні можна здати аналіз на COVID-19 будь-кому, але існує черга в лабораторіях. Про це заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко.

Олександр Педенко

“В лабораторії Донецького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом у місті Слов’янськ така черга – біля 400 зразків, в Маріупольській філії ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» в черзі – біля 500 зразків. Щодо приватних лабораторій, там також є черга, наприклад, близько 100 зразків знаходяться в черзі в лабораторії «Код здоров’я».

Він зазначив, що в Донецькій області працюють доволі багато приватних лабораторій, які надають можливість громадянам здати ПЛР-дослідження на COVID-19. Але лише дві приватних лабораторії звітують до департаменту охорони здоров’я ОДА.

«Наскільки мені відомо, кожного попереджають, що час роботи (термін очікування результатів аналізу) – від двох до трьох діб», – сказав Педенко.

ЖИТОМИР: Ціну на тести знизив виконком міськради

ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" наразі не перевантажений і встигає зробити ПЛР-тести на COVID-19 упродовж доби.

Фото: CTK Photo/Укрінформ

Про це повідомив завідувач відділу організації епідеміологічних досліджень Центру Анатолій Головченко.

«Лабораторний центр працює практично у цілодобовому режимі. За 25 серпня опрацювали 338 проб», – зазначив Головченко.

Крім того, на базі дитячої поліклініки працює ПЛР-лабораторія. Вартість одного дослідження там становить 998 грн. Початково вона була 1300 грн, але виконком міськради знизив її на 332 грн.

За інформацією начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика, із початку пандемії на Житомирщині провели понад 28 тис. ПЛР-тестів. Крім того, упродовж останніх трьох тижнів зробили майже 35 тис. ІФА-тестувань.

ТЕРНОПІЛЬ: Тести методом полімеразно-ланцюгової реакції пройшли 44 тисячі осіб

В.о. директора ДУ "Тернопільський лабораторний центр МОЗ України" Оксана Чайчук каже, що їхній заклад єдиний в області увійшов до переліку сертифікованих лабораторій України, де можуть робити тести методом полімеразно-ланцюгової реакції. Вартість такого тесту – 912 грн.

Оксана Чайчук / Фото: Євгенія Цебрій

«На території нашого центру є дві лабораторії, де роблять ПЛР-тести. Останніми днями людей побільшало. Буває і по 150 осіб, й трохи більше. Всього пройшли ПЛР 44 тисячі осіб, в області виявлено понад 5 тис. хворих на коронавірус. Часто звертаються ті, котрі приїхали із відпочинку з Болгарії, Туреччини, Польщі, Італії», – розповіла Чайчук.

За словами директорки центру, щоб дослідити, наскільки в області готові до другої хвилі коронавірусу та який рівень колективного імунітету, тут проводять імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19. Вже протестовано медичних працівників міської дитячої лікарні, лабораторного центру, а також поліції, на черзі – працівники головного управління Держпродспоживслужби.

Як каже Оксана Чайчук, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл. Експрес-тести також виявляють антитіла в організмі як відповідь на антиген, проте мають низьку чутливість у порівнянні з ІФА тестом. Нині у Тернопільському лабораторному центрі є 5 апаратів для проведення імуноферментного аналізу. Такі апарати є також у п’яти з 17 районів області. Перша безкоштовна ІФА тест-система українського виробництва надійшла до обласного лабцентру наприкінці травня. Один апарат таким методом дозволяє зробити 800 досліджень упродовж доби.

ПРИКАРПАТТЯ: Контактні особи можуть чекати ПЛР-тести до двох тижнів

На Прикарпатті працює 1 державний обласний лабораторний центр, 2 комунальні лабораторії та 5 приватних, де можна зробити ПЛР-тестування. Про це розповів головний державний санітарний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук.

«Якщо ми говоримо про державну обласну лабораторію, то для пацієнтів медзакладів першої лінії, які надають допомогу хворим на COVID-19 , ПЛР-тести ми відпрацьовуємо протягом доби. Це є факт, який можуть підтвердити головні лікарі цих закладів», – повідомив Руслан Савчук.

За його словами, державний центр запровадив комерційне ПЛР-тестування два тижні тому. Щодня поступає від 25 до 45 таких досліджень. Майже половина з них – це ПЛР-тести, інші – ІФА-дослідження.

«Ця кількість нам дозволяє впоратись із першочерговими дослідженнями для хворих. Для комерційних досліджень люди пишуть відповідну заяву і вплинути на цю чергу ми не можемо», – зазначає Руслан Савчук.

Вартість комерційного ПЛР-тестування становить 640 грн, ІФА-дослідження на IgM – 240 грн, і 204 грн – для визначення IgG. Замовники таких досліджень можуть отримати їх результати протягом двох днів, оскільки державний лабораторний центр працює без вихідних. Приватні лабораторії можуть затягнути видачу результатів.

«Платні дослідження у нас роблять на тих тестсистемах, які ми купуємо за свої кошти. Ті системи, які нам дала держава, використовуються виключно для хворих на COVID-19, котрі поступають у медзаклади. Наголошую, для них вони безкоштовні», – говорить головний держсанлікар області.

Він зауважив, що потужність обласного центру сьогодні сягає до 700-800 досліджень на день. Але й на цьому тут не зупиняються, бо є необхідне обладнання і руки фахівців.

«У нас є вже три автоматичні станції для проведення тестування. Роботу останньої ми сьогодні налагоджуємо. Очікуємо третій аплікатор. Це нам дасть змогу наростити потужності й робити дослідження на коронавірус у ще коротші терміни», – зазначає Руслан Савчук.

Про те, що на Прикарпатті дуже швидко роблять ПЛР-тестування для пацієнтів лікарень, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, підтверджує і мер Коломиї Ігор Слюзар. Його рідне місто сьогодні перебуває у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки. Втім, особам, що контактували з хворими, зробити ПЛР-тестування набагато складніше.

Ігор Слюзар / Фото: Андрій Каня, dzerkalo.media

«Важкі випадки швидко діагностують. А контактні особи можуть чекати ПЛР-тести до двох тижнів, коли вже людина практично одужує і треба робити наступні тестування. У Коломиї працюють три лабораторні центри і вони переповнені», – стверджує Ігор Слюзар.

Станом на 27 серпня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 8485 випадків захворювання на COVID-19. Через завантаженість лікарень першої лінії, приймати хворих з підозрою на коронавірус готуються ще 4 медзаклади другої лінії.

ХЕРСОН: Єдина область в Україні, де немає черги на ПЛР-тестування

На сьогодні три лабораторії в Херсонській області, одна з них приватна, забезпечують дослідження на COVID-19 ПЛР-тестуванням протягом 30 годин. Про це розповів начальник обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Юрій Ромаскевич.

Юрій Ромаскевич / Фото: Пресслужба Херсонської ОДА

"У нас єдина область в Україні, де немає черги на ПЛР-тестування", – зазначив Ромаскевич.

Як розповів в.о. директора ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олександр Хондусь, тут надають таку послугу, як платні дослідження – проте за угодою з лікарнями, медичними центрами, які самі проводять відбір зразків і надають у лабораторний центр. «У мене немає ні кабінету, ні людей, щоб брати мазок у людини, розумієте? Тому лікарні беруть – а у мене з ними договір», – зазначив Хондусь. За його словами, вартість такої платної послуги без відбору зразків, що надає лабораторний центр, – 733 гривні.

Якщо ви хочете пройти тестування приватно, у медцентрах, які передають матеріал у державну лабораторію, то це коштуватиме вам близько 1,5 тисячі гривень. «Ми видаємо сертифікат європейського зразка», – розповіли кореспонденту агентства в одному з таких медзакладів.

Усього в області проведено майже 34 тисячі лабораторних досліджень методом ПЛР.

Також 11 лабораторій області проводить лабораторне тестування на COVID-19 методом імуноферментного аналізу (ІФА). Всього проведено лабораторних досліджень методом ІФА понад 66 тисяч.

Опитування проводили Людмила Гринюк, Віталій Олійник, Алла Мірошниченко, Михайло Аксанюк, Антоніна Мніх, Людмила Блик, Олена Колгушева, Олег Снітовський, Ірина Чириця, Ірина Дружук, Ірина Староселець

Фото Маркіяна Лисейка, Сергій Гудака, Олени Худякової та з відкритих джерел