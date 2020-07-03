Шахраї продають в інтернеті "правильні" відповіді на тести ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти попереджає про шахрайські схеми продажу "правильних" відповідей на тести ЗНО.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"У мережі шахраї вже "зливають" відповіді на ЗНО-2020. Як і в попередні роки, соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями. Спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми. Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", - зазначають в УЦОЯО.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголосили, що у них створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

Окремо в Центрі зазначили, що деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій сумнівний контент.

За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе.

Актуальну інформацію щодо ЗНО абітурієнти можуть дізнатися на веб-сайті УЦОЯО, на офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та новоствореному каналі Тelegram.