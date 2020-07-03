Шахтарі четвертий день протестують під ОП

Кілька десятків протестуючих під егідою Незалежної профспілки гірників України четвертий день пікетують будівлю Офісу Президента.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції протесту розмістилися на площі перед будівлею ОП. Люди стукають касками. Вхід до ОП охороняють правоохоронці.

Як повідомляв Укрінформ, шахтарі "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", шахт Львівсько-Волинського басейну проводять під Офісом Президента безстрокову акцію протесту.

Серед вимог гірників, зокрема, погашення працівникам державних шахт заборгованості заробітної плати, яка станом на 1 липня 2020 року перевищила понад 1,2 млрд грн.

Також вони вимагають зобов’язати Фонд державного майна України, ПАТ "Центренерго", ДП "Держвуглепостач", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, у тому числі із ДП "Львіввугілля" (353 млн грн), ДП "Первомайськвугілля" (177 млн грн), шахтами імені М.С. Сургая (94 млн грн), "Південодонбаська №1" (260 млн грн), "Краснолиманська".

Серед вимог - звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець наголосила, що шахтарі, які вийшли на акцію, вимагають не лише погашення боргів, а й виконання паливного балансу в частині збуту вугілля.

Водночас, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава вперше за значний період не має заборгованості з виплати заробітної плати гірникам державних шахт. Зокрема, за його словами, Міністерство енергетики виплатило додаткові майже 340 млн грн шахтарям державних шахт.