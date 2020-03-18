З Польщі до Києва 20 березня відправляться 5 спецпотягів — Криклій

З польського міста Пшемишль до Києва відправляться п'ять спецпотягів.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.

"На післязавтра, 20.03.20, заплановано п’ять спецпотягів з республіки Польша", - написав він.

Міністр назвав номери рейсів та час відправлення з Пшемишля: 20.03.20 №717/718 Пшемишль-Київ, відправлення о 02:30; №707/708 Пшемишль-Київ, відправлення о 05:30; №709/710 Пшемишль-Київ, відправлення о 10:18; №716/715 Пшемишль-Київ, відправлення о 13:10; №706/705 Пшемишль-Київ, відправлення о 15:45.

Як повідомляв Укрінформ, на сторінці Посольства України в Польщі у Facebook зазначається, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна звертатися до Почесних консулів України в Республіці Польща.

Почесний Консул України в БИДГОЩІ - Кшиштоф Сікора

+48 52 567 0786

Почесний Консул України в ЛОДЗІ - Богдан Висоцькі

+48 601 155 330

Почесний Консул України в м.ОПОЛЕ - Ірена Пордзік

+48 533 387 105

+48 607 216 116

Почесний Консул України в ТАРНОВІ - Бартоломєй Бабушка

+48 14 699 11 10

+48 609 523 666

Почесний Kонсул України у ВРОЦЛАВI - Гжегож Джік

+48 71 788 44 50

+48 510 011 000

Почесне Kонсульство України у м.Зелена Гура – Христина Яворницька

+48 576 835 981

+48 570 184 491

Почесний Консул України в КАТОВІЦАХ - Др.мед.Ярослав Вечорек

+48 660 630 629

Почесний Kонсул України в ПЕРЕМИШЛІ - Олександр Бачик

+48 16 676 80 26

+48 661 770 100

Почесний Консул України у РЯШЕВІ - Єжи Кшановський

+48 17 850 09 49

+48 510 005 550

Почесний Консул України в ХЕЛМІ - Станістав Адамяк

+48 82 562 20 02

+48 607 092 033

Почесний Консул України в ЩЕЦІНІ - Генрик Колодій

+48 602 493 434