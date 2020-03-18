З Польщі до Києва 20 березня відправляться 5 спецпотягів — Криклій
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.
"На післязавтра, 20.03.20, заплановано п’ять спецпотягів з республіки Польша", - написав він.
Міністр назвав номери рейсів та час відправлення з Пшемишля: 20.03.20 №717/718 Пшемишль-Київ, відправлення о 02:30; №707/708 Пшемишль-Київ, відправлення о 05:30; №709/710 Пшемишль-Київ, відправлення о 10:18; №716/715 Пшемишль-Київ, відправлення о 13:10; №706/705 Пшемишль-Київ, відправлення о 15:45.
Як повідомляв Укрінформ, на сторінці Посольства України в Польщі у Facebook зазначається, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна звертатися до Почесних консулів України в Республіці Польща.
Почесний Консул України в БИДГОЩІ - Кшиштоф Сікора
+48 52 567 0786
Почесний Консул України в ЛОДЗІ - Богдан Висоцькі
+48 601 155 330
Почесний Консул України в м.ОПОЛЕ - Ірена Пордзік
+48 533 387 105
+48 607 216 116
Почесний Консул України в ТАРНОВІ - Бартоломєй Бабушка
+48 14 699 11 10
+48 609 523 666
Почесний Kонсул України у ВРОЦЛАВI - Гжегож Джік
+48 71 788 44 50
+48 510 011 000
Почесне Kонсульство України у м.Зелена Гура – Христина Яворницька
+48 576 835 981
+48 570 184 491
Почесний Консул України в КАТОВІЦАХ - Др.мед.Ярослав Вечорек
+48 660 630 629
Почесний Kонсул України в ПЕРЕМИШЛІ - Олександр Бачик
+48 16 676 80 26
+48 661 770 100
Почесний Консул України у РЯШЕВІ - Єжи Кшановський
+48 17 850 09 49
+48 510 005 550
Почесний Консул України в ХЕЛМІ - Станістав Адамяк
+48 82 562 20 02
+48 607 092 033
Почесний Консул України в ЩЕЦІНІ - Генрик Колодій
+48 602 493 434