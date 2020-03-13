Напад на Сивохо: поліція вже відпустила 12 затриманих

Столична поліція відпустила 12 осіб, яких раніше доправили до відділку через події під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

“Усіх ще вчора було відпущено, окрім трьох осіб — їх було затримано у порядку статті 208 КПК України. Всіх інших — опитали, встановити їх анкетні дані і відпустили”, - повідомили у пресслужбі.

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Як повідомляв Укрінформ, під час презентації представники організації "Національний корпус" почали суперечку із Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.

Поліція відкрила кримінальне провадження після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності, тоді до відділку доставили 15 осіб.