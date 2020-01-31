Коронавірус лікують так само, як грип - лікар просить не вестися на аптечний маркетинг

В Україні необхідно дбати про профілактичні заходи завжди, а не тільки у зв'язку з поширенням нового коронавірусу 2019nCoV.

Про це Укрінформу розповів лікар, експерт з питань громадського здоров'я Отто Стойка.

"У випадку захворювання на грип і при захворюванні на коронавірус у зону ризику насамперед люди з важкими хронічними захворюваннями, захворюваннями дихальної або серцево-судинної системи, діабетом. Для таких людей загрозу становить і захворювання звичайним грипом", - сказав Стойка.

За його словами, серед ускладнень можуть бути як пневмонія, так і ризики інсульту або інфаркту у людей з захворюваннями серцево-судинної системи, і саме тому людям з груп ризику необхідно щороку щепитися від грипу.

Водночас лікар зазначив, що від нового коронавірусу вакцини немає, і профілактика має бути такою, як і при звичайному грипі.

"Якщо говорити про коронавірус 2019nCoV, тут тактика профілактики загальна, тому що вакцини немає і найближчим часом не буде. Хоча австралійські вчені вже відновили геном вірусу для наукових досліджень. Практичні поради відомі: мити руки, дотримуватися так званого кашльового етикету: чхати або кашляти в одноразову серветку, в крайньому разі в згін ліктя. В жодному разі не треба кашляти чи чхати в долоні, оскільки через них можна передати вірус", - сказав Стойка і додав, що при проявах захворювання потрібно звернутися до лікаря.

Водночас використання масок лікар вважає необов'язковим для здорових людей на вулиці. Задля убезпечення оточуючих хворі можуть носити маску, але повторно ії використовувати не можна. Стосовно респіраторів, експерт зазначив, що не вбачає необхідності носити їх для профілактики.

"Ризик поширення вірусу виникає тоді, коли хвора людина знаходиться дуже близько. Тому для тих, хто хворий і кашляє та чхає, можливо використовувати маски, коли вони перебувають у громадських місцях, щоб вони менше поширювали захворювання. На вулиці маски застосувати не треба взагалі. Багато хто критикує рекомендацію носити маски і вважає, що необхідно носити респіратори. Але цю дискусію можна перенести в площину лікувальних закладів, де лікарі безпосередньо мають справу з хворими. Також коронавірусу стосується і рекомендація тримати дистанцію від хворого щонайменше два метри", - наголошує Стойка.

За його словами, специфічного лікування при захворюванні на коронавірус немає, як і при грипі. Тому він закликає не бігти в аптеки і не вимагати від лікарів виписувати щось, що не буде мати дії при цих захворюваннях.

"Ті противірусні препарати, які продають в аптеках, ані на вірус грипу, тим більше на коронавірус не діють. Це більше питання маркетингу, який, я вважаю, є неетичним. Зараз все достатньо прозоро і чітко ідентифіковано: є клінічні дослідження, клінічна база доказової медицини, яка говорить, що протоколи лікування існують не тому, щоб ускладнити життя медикам, а тому що прописані в них дії — доведені", - підкреслив Стойка.

Водночас він зауважив, що в лікарнях можуть використовувати противірусні препарати, такі як, наприклад, Таміфлю.

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"В аптеках його не можна придбати і це не потрібно, тому що його розробляли для важких випадків при гострому перебігу грипу, він ефективний у першу добу захворювання і сповільнює розмноження вірусу. Це клінічно доведений препарат і використовується для конкретних вірусів грипу", - сказав лікар.

За його словами, китайські вчені спробували використовувати в лікуванні хворих на коронавірус 2019nCoV препарати антиретровірусної терапії, яка застосовується при лікуванні людей з ВІЛ, але клінічно ефективність цієї практики поки не доведена.

Щодо поширення коронавірусу 2019nCoV на територію України, Стойка відзначив, що ця ймовірність є дуже низькою, адже прямого авіасполучення з китайською провінцією Хубей, де зараз спалах коронавірусу, немає.

"Малоймовірно, що коронавірус 2019nCoV все ж з’явиться в Україні, для цього потрібно, щоб люди, які прилетіли з Китаю, безпосередньо контактували з тими, хто інфікований і хворий. Тобто, вже існує бар'єр. До того ж Китай — велика країна. Люди приїздять з усього Китаю, а не з провінції, де є спалах", - відзначив він.

На його думку, поширення вірусу в Україні можливе лише з сусідніх країнах, з якими ми маємо тісний транспортний зв'язок.

Водночас лікар наголошує, що в Україні смертність від ускладнень звичайного грипу є високою (станом на 30 січня зафіксовано 13 летальних випадків через ускладнення грипу). Особливо якщо взяти до уваги, що люди, які захворіли на грип чи ГРВІ, не завжди звертаються до лікаря, і можливі летальні випадки не класифікуються як ускладнення грипу.

Тому, на думку експерта, варто приділяти увагу профілактиці загальній, а не тільки зважаючи на появу нового коронавірусу.

"Від грипу є вакцина, але у нас дуже невисокий відсоток вакцинованих. За рекомендаціями ВООЗ, повинно бути не менше 20% щеплених від грипу, у нас цей відсоток не перевищує 0,05%, (в поточний епідемічний сезон, за даними ЦГЗ, від грипу вакцинувалося біля 233 тис. осіб — ред.) , а повинно щепитися як мінімум 10 млн. У США, наприклад, до 40% населення щепиться від грипу, це можна зробити в аптеках, в супермаркетах, але і вони б'ють на сполох, тому що в цьому році рівень вакцинації склав 36-37%", - сказав Стойка.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

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За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.