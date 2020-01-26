Українцям дали поради, як уберегтися від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я України радить громадянам та мандрівникам дотримуватись звичайних заходів обережності у зв'язку з коронавірусом.

Відповідні рекомендації МОЗ опублікувала у себе на сайті.

"Коронавіруси ­— це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними симптомами коронавірусу є гарячка, утруднене дихання.

У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей.

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Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі низки хвороб:

- часто мити руки або обробляти дезінфекуючими засобами;

- під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктям або паперовою хусткою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;

- уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

- якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та поділіться з ним попередньою історією подорожей;

- відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте прямого незахищеного контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;

- не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених тваринних продуктів. Із сирим м'ясом, молоком чи органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення.

МОЗ та координаційний штаб щоденно надають актуальну інформацію щодо випадків захворювання спричинених новим коронавірусом.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах — Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США, Франції та Канаді.

Фото: Xinhua