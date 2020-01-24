На кордоні посилюють контроль, аби в Україну не потрапив коронавірус

Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювання коронавірусом.

Про це заявила глава МОЗ Зоряна Скалецька на брифінгу за підсумками міжвідомчої наради стосовно заходів профілактики поширення коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство охорони здоров’я вживає заходів для готовності з раннього виявленню випадків на території України. На сьогодні ми прийняли наказ щодо заходів про недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом”, - сказала Скалецька.

Вона наголосила, що нині головним завданням є не допустити проникнення вірусу на територію України.

“Наше з вами головне завдання на сьогодні - не допустити проникнення вірусу на територію України і мінімізувати максимально ймовірність його поширення... Один із механізмів це зробити - це посилити механізми контролю у пунктах в’їзду в країну”, - зазначила Скалецька.

Водночас вона нагадала, що напередодні ВООЗ не прийняла рішення про надзвичайну ситуацію в сфері громадського здоров’я, а “це означає, що ситуація на сьогодні ще вивчається і для населення світу та держави України не передбачає глобальних обмежень щодо пересування”.

Скалецька також пообіцяла, що МОЗ проводитиме щотижневі брифінги для інформування населення щодо ситуації з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано понад 800 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх із Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: Xinhua