Скалецька: Ми досліджували три випадки підозри на коронавірус

В Україні вивчали три випадки підозри на враження коронавірусом: два з них не підтвердилися, а третій досліджують епідеміологи.

Про це сказала міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька на брифінгу за підсумками міжвідомчої наради стосовно заходів профілактики поширення коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус, з них два не підтверджені, за одним проводиться розслідування із залученням українських фахівців-епідеміологів", - сказала Скалецька.

Читайте також: У Китаї вже вилікували 36 пацієнтів із коронавірусом

Вона наголосила, що про дослідження кожного із випадків поінформують населення.

"До населення прохання: вживати звичайних заходів при будь-яких епідеміологічних ситуаціях: мити руки, звертатися до лікаря за будь-яких ознак, щоб лікар встановлював діагноз і призначав необхідне лікування", - зауважила міністр.

Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом, у Китаї померли вже 26 осіб.

Зареєстровано майже 900 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.