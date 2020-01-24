У Китаї вже вилікували 36 пацієнтів із коронавірусом
Про це повідомляє China Daily з посиланням на статистичні дані Національної комісії охорони здоров'я.
"36 пацієнтів з пневмонією, інфікованих новим коронавірусом, вилікували і виписали з лікарень", - йдеться в повідомленні.
Першою медикам у Шанхаї вдалося вилікувати 56-річну жінку, яка деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавірусу.
Лікували жінку в міській лікарні, де її самопочуття поступово поліпшувалося. За останні шість днів у пацієнтки не було жодних симптомів захворювання. Її двічі перевіряли на наявність вірусу перш ніж виписати.
Як повідомляв Укрінформ, через новий коронавірус, який поширюється світом у Китаї, померли вже 26 осіб.
Зареєстровано майже 900 випадків захворювання, викликаних новим коронавірусом. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В'єтнамі, а також в США і Франції.
Влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.
Фото: Xinhua